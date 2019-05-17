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İnegöl'de saldırgan maymun paniği

'nın İnegöl ilçesinde, nereden kaçtığı bilinmeyen maymun paniğe neden oldu. Belediye ekiplerinin çalışması sonucu firari maymun yakalanarak hayvanat bahçesine götürüldü.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.5.2019 15:47 Güncelleme Tarihi: 17.5.2019 17:05
İnegöl'de saldırgan maymun paniği

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, nereden kaçtığı bilinmeyen maymun 2 kişiyi yaraladıktan sonra ortadan kayboldu. Aranan maymun Burhaniye Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir çay bahçesinde yakalandı. Ekiplere bir süre zorluk çıkaran maymun, İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Bursa Hayvanat Bahçesi'ne götürüldü. Belediye ekipleri, maymunun nereden kaçtığını ve kime ait olduğunu belirlemek için çalışma başlattı.

ÇAY BAHÇESİNDEKİ VATANDAŞLAR: SALDIRMIYOR

Öte yandan çay bahçesindeki vatandaşlar, maymunun birkaç ay önce de çay bahçesine geldiğini, zaman zaman ortaya çıktığını, kimseye saldırmadığını ve çocukların oynadıklarını söyledi.

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İnegöl'de saldırgan maymun paniği
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