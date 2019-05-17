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Peştemallı hırsız tutuklandı!

Beylikdüzü’nde müşteri gibi geldiği otelde peştemal giyerek SPA'ya giren hırsız, patlattığı soyunma kabininden bir miktar para ve kredi kartları çaldı. Hırsızlık anı kameralara yansırken, polis tarafından aynı gün yakalanan şahıs tutuklandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.5.2019 11:28 Güncelleme Tarihi: 17.5.2019 11:34
Peştemallı hırsız tutuklandı!

Olay, geçtiğimiz 4 Mayıs tarihinde Yakuplu Haramidere Caddesi üzerindeki bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.T. cadde üzerindeki otele gelerek SPA bölümünde giyindikten sonra eşyalarını soyunma kabinine koydu. H.T.'nin ayrılmasının ardından altında peştemal olan bir şahıs, kabini açarak içerisinden 500 lira ve kredi kartlarını çalarak kayıplara karıştı. Olay anı ise kameralara yansıdı.

Peştemalli hırsız kamerada

OLAY YERİNDE YAKALANDI

Konu ile ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlileri, hırsızlık olayını Ömer R.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti. Hemen harekete geçen polis, şahsı olay yerinden ayrılmadan kıskıvrak yakaladı. Ertesi gün işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutularak Metris Cezaevine gönderildi.

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Peştemallı hırsız tutuklandı!
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