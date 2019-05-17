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Saksafon sanatçısı satarken yakalandı

'da saksafon sanatçısı Ali A. (29) hap satarken suçüstü yakalandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.5.2019 11:29 Güncelleme Tarihi: 17.5.2019 11:38
Saksafon sanatçısı uyuşturucu satarken yakalandı

Olay, merkez Yüreğir ilçesi PTT Mahallesi'nde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ali A. uyuşturucu sattığı ihbarını aldı. Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polisler, Ali A.'yı başka bir kişiye uyuşturucu hap satarken suçüstü yakaladı.

ÜZERİNDEN 9 HAP ÇIKTI

Ali A.'nın üzerinde yapılan aramada 9 uyuşturucu hap bulundu. Emniyetteki sorgusunun ardından sağlık kontrolüne çıkarılan Ali A., saksafon sanatçısı olduğunu söyledi. Adliyeye sevk edilen Ali A., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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Saksafon sanatçısı uyuşturucu satarken yakalandı
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