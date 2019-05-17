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Siyanürlü katili arkadaşları anlattı

İnternetten aldığı siyanürle şerbet yapıp anne ve babasını öldüren üniversiteli ’ın arkadaşları, “Sakin bir yapısı vardı. Son zamanlarda bakışları değişmişti” dedi

Ceyhan TORLAK
CEYHAN TORLAK TARIK YILMAZ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.5.2019
Siyanürlü katili arkadaşları anlattı
İzmir'de üniversite öğrencisi Mahmut Can Kalkan'ın anne ve babasını internetten aldığı siyanürü şerbet yapıp içirerek öldürmesinin yankıları sürerken, olayla ilgili yeni ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı. Zanlının emniyetteki ilginç tavır ve davranışları polisleri bile şaşırttı. Cinayeti işlediğini itiraf eden zanlının, adını soran polislere, 4 yaşındaki kardeşinin ismini söyleyerek "Adım M. T. Kalkan" dediği ortaya çıktı. Kalkan, annesinin ismini soran polise ise "Fadime miydi? Neydi? Hatırlayamadım" dedi. Başta rol yaptığı düşünülen Kalkan'a sağlık kontrolünde "şizofren teşhisi" konuldu. Kalkan'ın ifadesinde, "Evet ben öldürdüm ama sebebini bilmiyorum" dediği öğrenildi.

OKULUN EN BAŞARISIZ ÖĞRENCİSİYDİ
Öte yandan zanlı Kalkan'ın geçen yıl sınıfta kaldığı ve 0.80 ortalamasıyla okulun en kötü ve başarısız öğrencisi olduğu ortaya çıktı. Kalkan'ın arkadaşları, "Çok sakin bir yapısı vardı. Son zamanlarda yalnız oturuyordu. Bakışları değişmişti. Belki bu rahatsızlandığına bir işaret olabilir" dedi. Anne Fatma (39) ve baba Mehmet Kalkan'ın (46) cenazeleri, Yozgat'ta defnedildi.
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Siyanürlü katili arkadaşları anlattı
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