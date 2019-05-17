Şule Çet davasından son dakika haberi geldi! O ayakkabı aslında...

Şule Çet davasından son dakika haberleri üst üste geliyor! Ankara'da bir plazanın 20. katından şüpheli bir şekilde düşerek hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Şule Çet'in dava dosyasına yeni bir rapor girdi. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı'nca hazırlanan rapora göre Şule Çet ayakları aşağı sarkmış şekilde pencere ya da cinayet sanıklarına tutunma çabasındayken ayakkabası çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

BİTİŞİK ODA AYRINTISI!

ŞULE Çet'in plazada, dinlenme odası olarak nitelendirilen odanın penceresinden atladığı/atıldığı iddiasına ilişkin de şu tespit yapıldı:

"Olay yeri incelemesi sırasında olayın meydana geldiği iddia edilen odada tespit edilen bulgular (cam, pencere aralığı, cam önünde duran sehpa, sehpa ile cam arasındaki mesafe, sehpa üzerinde duran tavla), nesnelerin birbiri ile olan ilişkisi ve düzeni, bu cam ve pencere üzerinde ve kenarlarında Şule Çet'e ya da sanıklara ait herhangi bir parmak izi saptanmaması, olayın bu odada gerçekleşip gerçekleşmediği noktasında bir şüphe doğmasına neden olmaktadır. Şule Çet'in düşmesi (atlaması/atılması) sonrasında olay yerinin düzenlenmiş/silinmiş olması ya da Şule Çet'in, makam odası olarak kullanılan diğer odada açık bulunan olay yeri odaya komşu bulunan camdan düşmesi (atlaması/atılması) olasılık dahilindedir. Bu aşamada, olay yerinde Şule Çet'in düşme (atlama/atılma) sonrası bulunduğu zemindeki lokalizasyonu ile söz konusu camların ve izdüşümlerinin değerlendirilmesinde fayda bulunmaktadır."