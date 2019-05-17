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davasından haberi geldi! O ayakkabı aslında...

Takip edilen davasından haberleri peş peşe geliyor! Yargılanan Çağatay Aksu ve Berk Akand'ın beyanlarını yalanlayan adli tıp raporu çıktı! Şule Çet'in yere düşüş açısı ve ayakkabısının ayağından çıkmış olması çok tartışılmıştı. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı tarafından açıklanan raporda; adli tip bulguları ile katil zanlılarının ifadelerinin uyuşmadığı ifade edildi. Ayrıca olayın plazanın bitişik odasında yaşanacağına dair kuvvetli delillerin olduğu açıklandı! İşte Şule Çet davasındaki son dakika gelişmesi!

Giriş Tarihi: 17.5.2019 11:19 Güncelleme Tarihi: 17.5.2019 11:19
Şule Çet davasından son dakika haberi geldi! O ayakkabı aslında...

davasından haberleri üst üste geliyor! Ankara'da bir plazanın 20. katından şüpheli bir şekilde düşerek hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Şule Çet'in dava dosyasına yeni bir rapor girdi. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı'nca hazırlanan rapora göre Şule Çet ayakları aşağı sarkmış şekilde pencere ya da cinayet sanıklarına tutunma çabasındayken ayakkabası çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

BİTİŞİK ODA AYRINTISI!

ŞULE Çet'in plazada, dinlenme odası olarak nitelendirilen odanın penceresinden atladığı/atıldığı iddiasına ilişkin de şu tespit yapıldı:

"Olay yeri incelemesi sırasında olayın meydana geldiği iddia edilen odada tespit edilen bulgular (cam, pencere aralığı, cam önünde duran sehpa, sehpa ile cam arasındaki mesafe, sehpa üzerinde duran tavla), nesnelerin birbiri ile olan ilişkisi ve düzeni, bu cam ve pencere üzerinde ve kenarlarında Şule Çet'e ya da sanıklara ait herhangi bir parmak izi saptanmaması, olayın bu odada gerçekleşip gerçekleşmediği noktasında bir şüphe doğmasına neden olmaktadır. Şule Çet'in düşmesi (atlaması/atılması) sonrasında olay yerinin düzenlenmiş/silinmiş olması ya da Şule Çet'in, makam odası olarak kullanılan diğer odada açık bulunan olay yeri odaya komşu bulunan camdan düşmesi (atlaması/atılması) olasılık dahilindedir. Bu aşamada, olay yerinde Şule Çet'in düşme (atlama/atılma) sonrası bulunduğu zemindeki lokalizasyonu ile söz konusu camların ve izdüşümlerinin değerlendirilmesinde fayda bulunmaktadır."

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Şule Çet davasından son dakika haberi geldi! O ayakkabı aslında...
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