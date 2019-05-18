Arnavutköy’de dehşet! Tek başına bulunan kızın evine gece yarısı girdi ve darp edip parasını aldı

İstanbul Arnavutköy'de gece vakti Damla A. isimli genç kızın evine giren Ahmet Y., önce genç kızdan para istedi, ardından onu yaralayarak zorla parasını gasp etti. Elinden kaçmayı başaran genç kız hemen durumu polise bildirdi. Şüpheli kıskıvrak yakalandı. Ahmet Y. hakkında olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Tamamlanan soruşturma kapsamında şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

SÜPÜRGE BORUSUYLA VURDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Ahmet Y.'nin olay günü genç kız Damla A.'nın evine saat 22.30 sıralarında otoparkın yanında bulunan kulübenin üzerine çıkarak camdan girdiği, müşteki Damla'dan bin TL para istediği belirtildi. Şüphelinin tekme ve yumruk vurarak genç kızı ağır şekilde yaraladığı, elektrikli süpürge borusuyla müştekiye vurmaya devam ettiği ve para istediği kaydedildi.

"İŞKENCE YAPACAĞIM SANA"

Ahmet Y.'nin genç kıza ait çekmecede bulunan 465 TL parayı zorla aldığı, şüphelinin para istemeye devam ederek müştekiyi dövmeye devam ettiği ifade edildi. Şüphelinin mutfağa giderek ekmek bıçağını aldığı ve müştekiyi 'İşkence yapacağım sana...' şeklindeki sözlerle tehdit ettiği kaydedildi. Müştekiden para istediği ve müştekiye ait 825 TL parayı zorla aldığı, şüphelinin elindeki bıçakla genç kızı hürriyetinden yoksun bıraktığı, müştekinin bir fırsatını bularak ikametten çıktığı ve yardım istediği ifade edildi.

POLİSTEN KAÇARKEN YAKALANDI

İddianamede, polis ekiplerinin müştekiye ait eve gittiklerinde şüphelinin ikamet içerisinde olduğu, kolluğun ikamet içerisine girmesine şüphelinin izin vermediği ve elinde bıçak olduğu, şüphelinin evin arka penceresinden kaçtığı ve iki yan apartman bahçesinde saklanırken yakalandığı anlatıldı. Şüphelinin üzerinden genç kızdan zorla aldığı ileri sürülen bin 290 lira ele geçirildiği belirtildi.

Hakkında şikâyetçi olunan şüpheli savunmasında üzerine atılı suçlamaları reddetti. İddianamede, Damla A.'nın muayene raporuna da yer verildi. Müştekinin basit tıbbi müdahaleyle giderilemez şekilde yaralandığı kaydedildi.

AĞIR CEZADA YARGILANACAK

Savcılık, genç kızın evine gece vakti zorla girdiği belirtilen Ahmet Y. hakkında 'Gece Vakti Silahla Yağma', 'Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme', 'Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçlarında cezalandırılmasını talep etti. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.