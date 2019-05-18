Aybastı’ya konut sözü

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Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ordu'nun Aybastı ilçesinde meydana gelen heyelan sonrası mağdur vatandaşlar için yeni konutların en kısa sürede yapılacağını söyledi. Önceki akşam Ankara'da TOKİ'nin iftarında konuşan Bakan Kurum, heyelan nedeniyle Sağlık Mahallesi'nde 41 bina, 2 cami ve bir lojmanın boşaltıldığını belirtti. Kurum, "İyi ki de boşaltmışız. Bu tespitlerimiz sonrası meydana gelen heyelanda 22 bina ve 1 camimiz maalesef yıkılmıştır. Sevindirici olan tek şey bu binalarda vatandaşımızın bulunmaması" dedi. Bakanlığa Bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ekiplerinin zemini incelemek üzere bölgeye gittiğini belirten Kurum şöyle devam etti: "Afete maruz alanla alakalı incelemelerin ardından vatandaşlarımızı mağdur etmeyecek şekilde konutların inşasına en kısa sürede başlamış olacağız. Bu sürede vatandaşlarımızı misafirhanelerde otellerde misafir etmek suretiyle akabinde kira yardımı yaparak konutları yapılana kadar mağdur etmeyeceğiz."