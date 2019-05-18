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‘Canevim’ için geri sayım

MAGAZİN SERVİSİ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.5.2019
‘Canevim’ için geri sayım
atv'nin merakla beklenen yeni dizisi Canevim 27 Mayıs Pazartesi akşamı izleyicisiyle buluşuyor. Yapımcılığını Koliba Film Ata Türkoğlu, yönetmenliğini Adnan Güler'in üstlendiği dizi, hayatın tüm sıkıntılarına bir arada göğüs geren, birbirlerine sımsıkı bağlarla kenetlenmiş bir ailenin çevresinde gelişen olayları anlatıyor. Biran Damla Yılmaz, Aras Aydın ve Özgür Çevik'in başrollerini paylaştığı "Canevim"de Simge Selçuk, Nihan Büyükağaç, Zuhal Gencer Erkaya, Rıza Akın, Burcu Tuna, Ezgi Şenler, Bedia Ener, Münire Apaydın ve Ömrüm Nur Çamçakallı rol alıyor. Senaryosunuw Filiz Alpgezmen, Eylem Akın ve Murat Can Tura'nın kaleme aldığı dizi, yediden yetmişe herkesi içine alacak güçlü senaryosu ve usta oyuncu kadrosuyla atv izleyicilerinin gönüllerinde taht kuracak. Güçlü senaryosu ve oyuncu kadrosuyla büyük beğeni toplayacak Canevim, 27 Mayıs Pazartesi akşamı atv ekranlarında.
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‘Canevim’ için geri sayım
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