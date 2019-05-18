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'ın ''undan Eşine Romantik Klip

vurgununun bir numaralı ismi, '' lakaplı, 'ın eşi 'a hazırladığı nişan töreni fotoğraflarından oluşan klip ortaya çıktı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.5.2019 11:53 Güncelleme Tarihi: 18.5.2019 11:54
Çiftlik Bank'ın 'Tosun'undan Eşine Romantik Klip

'Çiftlik Bank' ile yaklaşık 130 bin kişiyi 1 milyar 139 milyon 972 bin lira dolandırarak kayıplara karışan ve hakkında kırmızı bülten ile arama kararı çıkarılan 'Tosun' lakaplı Mehmet Aydın'ın yeni görüntüleri orta çıktı.

Çiftlik Bank'ın 'Tosun'undan eşine romantik klip

Firari sanık Aydın'ın, kayıplara karışmadan birkaç ay önce evlendiği eşi Sıla Aydın'la nişan töreninde çekilen fotoğraflardan klip hazırlamış. Klipte Mehmet Aydın'ın eşiyle mutlu anları yer alıyor. Bir diğer görüntü ise Aydın çifti, yüz değiştirmeye yarayan mobil uygulamayı kullanarak eğleniyor. Açılan soruşturma kapsamında, Çiftlik Bank'ın yazılımcısı olduğu gerekçesiyle yakalanan ve tutuklu olarak yargılananlar arasında yer alan Cudi Cumhur Yurdakul isimli sanığın da, Mehmet Aydın'ın hemen yanında olduğu görülüyor.

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Çiftlik Bank'ın 'Tosun'undan Eşine Romantik Klip
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