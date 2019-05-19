Bu nasıl vicdansızlık! İşsiz vatandaşları dolandırdı

Bartın'da işsiz vatandaşları belediyede işe sokma vaadiyle dolandıran belediye çalışanı yakalandı.

Kendisi de belediye çalışanı olan M.A. İşsiz vatandaşlardan belediyede işe sokacağı vaadiyle 12 bin 500'er lira topladı. Bu kişilere, belediyeye personel alımları olmuş gibi evrak veren şüpheli, kendisine müracaat eden kişileri Belediyenin Kültür Sanat Müdürlüğü'ne, Belediye Garaj Amirliği'ne ve Belediye itfaiye Müdürlüklerine atandığını gösteren sahte evraklar verdi.

Şüpheli M.A, Bartın Asayiş Şube Müdürlüğü'nce yapılan operasyonla yakalandı. Evrakta sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla tahkikat başlatılan şüphelinin bu yolla birçok kişiyi dolandırdığı iddia edildi. Bartın polisi, bu şekilde dolandırılan vatandaşların Bartın Asayiş Şube Müsürlüğü'ne başvurmalarını talep etti.