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Bu nasıl vicdansızlık! İşsiz vatandaşları dolandırdı

’da işsiz vatandaşları 'nde işe aldıracağı vaadiyle kişi başı 12 bin 500 lira toplayarak dolandıran belediye çalışanı yakalandı.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.5.2019 13:35 Güncelleme Tarihi: 19.5.2019 14:23
Bu nasıl vicdansızlık! İşsiz vatandaşları dolandırdı

Bartın'da işsiz vatandaşları belediyede işe sokma vaadiyle dolandıran belediye çalışanı yakalandı.

Kendisi de belediye çalışanı olan M.A. İşsiz vatandaşlardan belediyede işe sokacağı vaadiyle 12 bin 500'er lira topladı. Bu kişilere, belediyeye personel alımları olmuş gibi evrak veren şüpheli, kendisine müracaat eden kişileri Belediyenin Kültür Sanat Müdürlüğü'ne, Belediye Garaj Amirliği'ne ve Belediye itfaiye Müdürlüklerine atandığını gösteren sahte evraklar verdi.

Şüpheli M.A, Bartın Asayiş Şube Müdürlüğü'nce yapılan operasyonla yakalandı. Evrakta sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla tahkikat başlatılan şüphelinin bu yolla birçok kişiyi dolandırdığı iddia edildi. Bartın polisi, bu şekilde dolandırılan vatandaşların Bartın Asayiş Şube Müsürlüğü'ne başvurmalarını talep etti.

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Bu nasıl vicdansızlık! İşsiz vatandaşları dolandırdı
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