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İlk Yerleşim Yeri’nde kurtarma kazısı

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.5.2019
İlk Yerleşim Yeri’nde kurtarma kazısı
Bingöl'ün Solhan ilçesi Murat köyü Nurik Höyük'te, Kale Köy Barajı ve HES Kapasite artırma projesi nedeniyle bölgenin sular altında kalacak olmasından dolayı kurtarma kazı çalışmalarının ikincisi başladı. Elazığ Müze Müdürü Ziya Kılınç'ın kazı başkanlığında, Fırat ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğretim üyelerinin de yer aldığı ekiple yapılan kazılarda 3 bin yıllık geçmişe sahip olduğu tahmin edilen askeri karargah, 50 adet envanterlik ve 23 tane de etütlük eser gün yüzüne çıkarıldı. 12 bin metrekarelik alanda Kılınç'ın başkanlığında 5 arkeolog ve 28 işçinin yer aldığı kazıların Osmanlı'dan günümüze kadar kentte ilk yapılan arkeolojik kazı olduğu belirtildi.
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İlk Yerleşim Yeri’nde kurtarma kazısı
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