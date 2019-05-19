Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Mersin'de "tırnakçılık" yöntemiyle hırsızlık iddiası

'de "tırnakçılık" yöntemiyle hırsızlık iddiası

'de "tırnakçılık" yöntemiyle hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 kadından biri yakalandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.5.2019 13:29
Mersin'de tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık iddiası
Alınan bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Barış Mahallesi'nde marketi bulunan E.G. (37), kasasında 100 lira eksik çıkınca güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Marketine gelen ve alışveriş yapmak için 200 lira veren ve sonrasında alışverişten vazgeçen iki kadının para üzeri olarak verdiği 100 lirayı "tırnakçılık" yöntemiyle çaldıklarını belirleyen E.G. durumu polise bildirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yandol Büro Amirliği ekipleri yaptıkları incelemede olayı G.B. ile G.E'nin (25) gerçekleştirdiğini belirledi.

Düzenlenen operasyonla G.E. gözaltına alınırken, G.B'yi yakalama çalışmaları sürüyor.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli G.E. adliyeye sevk edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Mersin'de "tırnakçılık" yöntemiyle hırsızlık iddiası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN