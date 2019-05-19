Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 19 Mayıs

Batı bölgeleri başta olmak üzere, yağışlar etkisini kaybetmeye başlarken merakla beklenilen hava durumu tahmin raporları da Meteoroloji tarafından son dakika olarak paylaşıldı. Böylelikle, pazar gününü çeşitli planlar eşliğinde geçirmek isteyen yurttaşların yanıtını aradığı 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusu cevabına kavuşmuş oldu. Meteoroloji'nin yayımladığı raporlarda batı kesimlerde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artacağı bilgisine yer verilirken, doğu kesimlerde ise 2 ila 6 derecelik düşüş beklendiği bilgisi bulunuyor. Öte yandan, Ankara başta olmak üzere birçok ilimiz için gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bu doğrultuda, sel, su baskını, yıldırım gibi tehlikeli olaylara karşı uyarı da yapıldı. Öte yandan, saatlik İstanbul hava durumu verileri de açıklandı.

METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA HAVA DURUMU VE SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI!

Haberimizin detaylarından 19 Mayıs 2019 Pazar gününe ilişkin Meteoroloji'nin hava durumu tahminlerini bulabilir, merak ettiğiniz detaylara ulaşabilirsiniz.

İşte, ayrıntılar;