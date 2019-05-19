Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Sosyal medyadan tanıştı hayatını kararttı

Sosyal medyadan tanıştı hayatını kararttı

ZİYA RAMOĞLU
ZİYA RAMOĞLU Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.5.2019
Sosyal medyadan tanıştı hayatını kararttı
Adana'da yaşayan ve evli olan Nilgün K. (51), bir yıl önce kendisi gibi evli olan Ahmet U. (59) ile sosyal medya üzerinden tanıştı. Bir süre Facebook'tan görüşen ikiliden Ahmet U., kadınla yüz yüze görüşmek istedi. Ancak Nilgün K. kabul etmedi. Ahmet U. ise kadını, kocasını ve oğlunu öldürmekle tehdit etti. Tehditten korkan Nilgün K., geçen Nisan'da adamla görüştü. Görüşmeyi cep telefonuyla kaydeden Ahmet U. ise "Bunları eşine ve yakınlarına izletip, seni rezil ederim" diyerek şantaja başladı. Nilgün K. polise başvurdu. Ahmet U.'ya Nilgün K.'ya, 3 ay yaklaşmama cezası verildi. Nilgün K., önceki gün yolda yürürken Ahmet U. motosikletle yanına gelip kadını kaçırmak istedi. Kadın, direnince de bıçak çekip darp etti. Yakalanan Ahmet U. Tutuklandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sosyal medyadan tanıştı hayatını kararttı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN