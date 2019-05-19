Sosyal medyadan tanıştı hayatını kararttı

BUGÜN NELER OLDU

Adana'dayaşayan ve evli olan Nilgün K. (51), bir yıl önce kendisi gibi evli olan Ahmet U. (59) ile sosyal medya üzerinden tanıştı. Bir süre Facebook'tan görüşen ikiliden Ahmet U., kadınla yüz yüze görüşmek istedi. Ancak Nilgün K. kabul etmedi. Ahmet U. ise kadını, kocasını ve oğlunu öldürmekle tehdit etti. Tehditten korkan Nilgün K., geçen Nisan'da adamla görüştü. Görüşmeyi cep telefonuyla kaydeden Ahmet U. ise "Bunları eşine ve yakınlarına izletip, seni rezil ederim" diyerek şantaja başladı. Nilgün K. polise başvurdu. Ahmet U.'ya Nilgün K.'ya, 3 ay yaklaşmama cezası verildi. Nilgün K., önceki gün yolda yürürken Ahmet U. motosikletle yanına gelip kadını kaçırmak istedi. Kadın, direnince de bıçak çekip darp etti. Yakalanan Ahmet U. Tutuklandı.