Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > 19 Mayıs gösterilerinde şaşırtan görüntü

19 Mayıs gösterilerinde şaşırtan görüntü

'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle düzenlenen yürüyüşe katılan yaşlı bir adam, beraberinde getirdiği 3 yaşındaki torununun beline "kaybolmasın" diye ip bağladı. Halinden memnun olan küçük çocuk, dedesinin tuttuğu iple yürüyüşü tamamladı.

Giriş Tarihi: 20.5.2019 11:21 Güncelleme Tarihi: 20.5.2019 11:24
19 Mayıs gösterilerinde şaşırtan görüntü

Bursa'da düzenlenen 19 Mayıs yürüyüşüne Feridun Pulurlu damga vurdu. Yürüyüşün başından itibaren yanında getirdiği ipin bir ucunu kaybolmasından korktuğu 3 yaşındaki torununun beline bağlayan Pulurlu diğer ucunu da elinde tuttu.

"KAYBOLMASIN DİYE BÖYLE BİR ÇÖZÜM BULDUM"

Bulduğu yöntemle dikkat çeken Pulurlu'yu vatandaşlar alkışlarla karşıladı. Konuyla ilgili konuşan Pulurlu, "Bu kalabalıkta çocukların kaybolmaması mümkün değil, ben de o yüzden böyle bir çözüm buldum. Keşke herkes benim gibi yöntemlerle çocuklarına sahip çıksa, o zaman kimsenin canı acımaz. Böyle bir günü torunumla kutlamak çok güzel" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
19 Mayıs gösterilerinde şaşırtan görüntü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN