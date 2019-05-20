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yolunda 7 araç birbirine girdi: 1 yaralı

yolunda 7 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada bir kişi yaralanırken, trafik durma noktasına geldi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.5.2019 14:26 Güncelleme Tarihi: 20.5.2019 15:08
Basın ekspres yolunda 7 araç birbirine girdi: 1 yaralı

Kaza, Basın Ekspres yolu Halkalı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, plakası alınamayan iki araç şerit değiştirdikleri sırada birbirlerine çarptı. İki aracın yaptığı kaza üzerine arkadan gelerek aniden durmaya çalışan 5 araç da duramayarak birbirlerine çarptı. Kaza sonrası Basın Ekspres yolu Atatürk Havalimanı yönüne trafik durma noktasına geldi.

Basın ekspres yolunda 7 araç birbirine girdi: 1 yaralı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İLK KAZAYI YAPANLAR KAÇTI

Kaza sonrasında araçlardan bir tanesinde sıkışan şahıs çevredekilerin yardımıyla çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ilk kazayı yapan ve daha sonra kaçan diğer araç sürücülerini yakalamak için çalışma başlattı.

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Basın ekspres yolunda 7 araç birbirine girdi: 1 yaralı
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