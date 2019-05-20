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dolandırıcılık

'da elinde yüklü miktarda olduğunu söyleyerek dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.5.2019 10:47

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Üsküdar'da bir kişinin elinde yüklü miktarda bozuk para olduğunu söyleyerek para bütünleme bahanesiyle vatandaşları dolandırdığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Şüpheli Z.Ç. (50) 17 Mayıs'ta Çengelköy Mahallesinde aynı yöntemle bir iş yerini dolandırmaya çalıştığı esnada suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin cezaevi firarisi olduğu, 78 ayrı dolandırıcılık ve 4 yankesicilik suçundan hakkında 82 aranması ile kesinleşmiş 41 yıl 4 ay hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

Ayrıca şüphelinin 6 dolandırıcılık, 5 güveni kötüye kullanma ve nitelikli dolandırıcılık suçu olmak üzere toplam 12 suçun da zanlısı olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Z.Ç. sevkedildiği adliyede tutuklandı.

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Para bütünleme bahanesiyle dolandırıcılık
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