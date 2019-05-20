Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Sakarya'da trafik kazası: 9 yaralı

'da trafik kazası: 9 yaralı

'nın Hendek ilçesinde otomobil ile aracın kavşakta çarpıştı. Kazada 9 kişi yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.5.2019 07:20 Güncelleme Tarihi: 21.5.2019 07:20
Sakarya'da trafik kazası: 9 yaralı

Kaza, gece saatlerinde, D-100 Karayolu Akova mevkiinde meydana geldi. Vedat Emir idaresindeki 34 ZT 6747 plakalı otomobil, kavşakta dönüş yaptığı sırada Fatih Kartal idaresindeki 81 DJ 202 plakalı hafif ticari araç çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil ve itfaiye ekibi geldi. Yaralanan Vedat Emir, Umutcan Arslan, Fatih Kartal, Duriye Kartal, Metehan Kartal, Selman Kartal, Elif Kartal, Berat Kartal ve Mehmet Kartal hastaneye kaldırıldı. Yol ulaşıma kapanırken, yapılan temizlik çalışmalarının ardından yol trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sakarya'da trafik kazası: 9 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN