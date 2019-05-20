Sakarya'da trafik kazası: 9 yaralı

Kaza, gece saatlerinde, D-100 Karayolu Akova mevkiinde meydana geldi. Vedat Emir idaresindeki 34 ZT 6747 plakalı otomobil, kavşakta dönüş yaptığı sırada Fatih Kartal idaresindeki 81 DJ 202 plakalı hafif ticari araç çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil ve itfaiye ekibi geldi. Yaralanan Vedat Emir, Umutcan Arslan, Fatih Kartal, Duriye Kartal, Metehan Kartal, Selman Kartal, Elif Kartal, Berat Kartal ve Mehmet Kartal hastaneye kaldırıldı. Yol ulaşıma kapanırken, yapılan temizlik çalışmalarının ardından yol trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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