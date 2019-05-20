Son yılların en büyük altın keseğini buldu

Avustralya'daki altının dörtte üçü, altın keseğinin de bulunduğu Kalgoorlie bölgesinden çıkarılıyor.

Kalgoorlie'deki dükkânın, internetten fotoğraflarını paylaştığı altın keseğinin değerinin 100 bin Avustralya doları (yaklaşık 69 bin ABD doları, 420 bin TL) değerinde olduğu tahmin ediliyor.

Fotoğrafları, Matt Cook adlı bir esnaf paylaştı. Altını bulan adamın adı açıklanmazken Matt Cook, onun tecrübeli bir altın avcılığı meraklısı olduğunu söyledi.

Bu, son yıllarda bulunan en büyük altın keseği oldu.

TOPRAĞIN 45 CM ALTINDA BULDU

Altın avcılarına malzeme satan esnaf Cook, altının toprağın 45 cm altından çıkarıldığını söyledi:

"Dükkânıma geri dönüp elindeki altını gösterdiğinde yüzüme büyük bir gülümseme oturdu."

Curtin Üniversitesi Batı Avustralya Madencilik Okulu Direktörü Prof. Sam Spearing'e göre bölgede daha külük altın keseklerinin bulunması daha sık rastlanan bir durum:

"Çevredeki madenlerin yanı sıra çok sayıda insan buraya hafta sonları hobi olarak altın avlamaya geliyor. Bazı insanlar ise bunu tam zamanlı olarak yapıyor. (BBC Türkçe)