Dünyanın yetimleri İstanbul’da buluştu

BUGÜN NELER OLDU

İslam İşbirliği Teşkilatı'nca 2014 yılından beri ramazan ayının 15'inde kutlanan Dünya Yetimler Günü vesilesiyle bir çok ülkeden yetimler İstanbul'a geldi. Ramazanın coşkusunu İstanbul'da yaşayacak olan çocuklar hafta boyunca İstanbul'u çeşitli etkinliklerle tanıyacak. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın kararıyla kutlanan Dünya Yetimler Günü'nde hem dünyadan hem de Türkiye'den yetimler İstanbul'da bir araya geldi. İHH tarafından bir araya getirilen çocuklar İstanbul'da olmanın mutluluğunu paylaştıklarını söyledi. Yaşadıkları ülkelerdeki problemlere dikkat çeken yetimlerden Filistinli Hala Abdulrahim "Ben hiç ülkemi görmedim. Ülkemi sadece dedemin anlattığı hikâyelerden biliyorum. Oraya dönüp özgürce yaşamak istiyorum" dedi. Azerbaycanlı yetim Arif Sadıgova ise "Bütün çocuklar bizim gibi gülsünler. Üzerlerine bomba yağmasın" şeklinde konuştu. Azerbaycan, Bosna, Filistin, Lübnan, Makedonya, Pakistan, Sri Lanka, Kırgızistan, Etiyopya, Irak, Suriye, Afganistan, Çeçenistan, Doğu Türkistan ve Türkiye'nin çeşitli illerinden yetim çocuklar Esenler'deki yetim kardeşleri ile aynı iftar sofrasını paylaştı. Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun da katıldığı iftar sonrasında çocuklar Dörtyol Meydanı'nda kurulan sahnede 'Ümmet Senfonisi'ni seslendirdi.