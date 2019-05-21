Kaliforniyum sanılan madde reçine çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 12 Nisan'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriyeli Abdulkerim M'nin internet üzerinden satmak istediği ve kaliforniyum olduğu iddia edilen maddenin TAEK Radyasyon ve Hızlandırıcı Teknolojileri Daire Başkanlığındaki analizleri tamamlandı.

Yapılan incelemede maddenin "kaliforniyum" olmadığı ve radyoaktif bir özellik göstermediği tespit edildi.

Maddenin ölçülebilir düzeyde radyoaktivite içermediği aktarılan TAEK raporunda, "Analiz sonucunda maddenin poly (sodium 4-styrenesulfonate) olduğu tespit edildi. Poly, bir reçine türüdür. Reçine istenen özel bir türün/kimyasal maddenin, bir karışım içerisinden ayrılmasında kullanılmaktadır. Söz konusu reçine nükleer veya radyolojik kullanımı olan bir malzeme değildir." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan Suriyeli zanlının emniyetteki ifadesinde, Suriye'deki bir akrabasının gönderdiği ve 20 bin dolara satmaya çalıştığı kan tüpündeki maddenin tadına baktığını, bu nedenle kaliforniyum olmadığını söylediği öğrenildi.

OLAY

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Suriye uyruklu Abdulkerim M'nin, internet üzerinden kaliforniyum satmak istediği bilgisi üzerine çalışma başlatılmış, merkez Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki düğün salonunda çalıştığı tespit edilen zanlı, düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

Şüphelinin iş yerindeki montunun cebinde "kaliforniyum" olduğu iddia edilen kan tüpüne doldurulmuş madde ele geçirilmiş, düğün salonunda AFAD ekiplerince ölçüm yapılmıştı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevlilerine teslim edilen madde ile numuneler, incelenmek üzere Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna gönderilmişti.

Şüpheli Abdulkerim M. ve kaliforniyum olduğu iddia edilen kan tüpüne doldurulmuş maddeyi satmak için zanlıya yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınan H.U. ve İ.K, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.