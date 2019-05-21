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Şakayla başlayan kavga ölüm getirdi

Van'da bir yıl önce iki kişinin şakalaşması sonucu başlayan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.5.2019 10:08 Güncelleme Tarihi: 21.5.2019 10:37
Şakayla başlayan kavga ölüm getirdi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 19 Mayıs günü Tuşba ilçesi İstasyon Mahallesi'nde bulunan Seyrantepe Mezarlığı önünde kavga meydana geldiği belirtildi. Bunun üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği görevlileri, olaya karışan Agit K. ve Ayhan K.'nın bir yıl önce Gürpınar ilçesinde şakalaşırken aralarında çıkan tartışma sonucu kavga ettiklerini belirledi. Bir hafta önce yine kendi aralarında çıkan kavga olayını polise intikal ettirmedikleri, 19 Mayıs 2019 günü ise iki aile arasında yapılan konuşma esnasında tekrar kavga çıktığı tespit edildi.

BİRİNİN BOĞAZI KESİLDİ, DİĞERİ ARAÇLA EZİLDİ

Kavgada Ayhan K. isimli şahsın Agit K.'nın babası Ş.K.'yı bıçakla yaraladığı ve abisi H.K.'nın boğazını kesmek suretiyle yaraladığı, Agit K.'nın ise kendisine ait olan araçla Ayhan K.'nın annesi F.K.'yı mezarlık içerisinde araçla kasten çarpmak suretiyle ezdiği belirlendi. Olaylarda F.K. ve H.K. isimli şahıslar kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybederken, yapılan operasyonda Agit K., Ayhan K. ve Abdullah K. isimli şüpheliler ise yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 3 şüpheliden Abdullah K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Agit K. ve Ayhan K. ise tutuklandı.

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Şakayla başlayan kavga ölüm getirdi
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