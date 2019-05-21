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saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor? 2019 nedir?

güncel olarak merak ediliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu yani hafta içi çalışma (mesai) saatleri 2019 yılında yine aratılan konular arasında yer aldı. Bu arada SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) il ve ilçe müdürlükleri; Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermemektedir. Peki SGK hangi saat aralığında çalışıyor? SGK saat kaçta açılıp kaçta kapanıyor?

Giriş Tarihi: 21.5.2019 12:56
SGK saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor? 2019 SGK çalışma saatleri nedir?

SGK saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor sorusunun yanıtı araştırılıyor. SGK'da işlerini halletmek isteyen vatandaşlar çalışma saatlerini öğrenmek istiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu yani SGK, Türkiye'deki sosyal güvenlik sistemini sağlayan ve düzenleyen kuruluştur. Bizde haberimizde 2019 SGK mesai saatlerine ve SGK'nın hafta içi saat kaçta açılıp kapandığına dair merak edilenlere değindik.

SGK ÇALIŞMA SAATLERİ (2019)

SGK hafta içi her gün 08:00 – 12:00 / 13:00 – 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

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SGK saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor? 2019 SGK çalışma saatleri nedir?
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