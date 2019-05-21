SGK saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor? 2019 SGK çalışma saatleri nedir?

SGK saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor sorusunun yanıtı araştırılıyor. SGK'da işlerini halletmek isteyen vatandaşlar çalışma saatlerini öğrenmek istiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu yani SGK, Türkiye'deki sosyal güvenlik sistemini sağlayan ve düzenleyen kuruluştur. Bizde haberimizde 2019 SGK mesai saatlerine ve SGK'nın hafta içi saat kaçta açılıp kapandığına dair merak edilenlere değindik.

SGK ÇALIŞMA SAATLERİ (2019)

SGK hafta içi her gün 08:00 – 12:00 / 13:00 – 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.