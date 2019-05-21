Son dakika haberi: Hatay'da kahreden kaza! 7 yaşındaki kızını ezdi

Hatay'da yaşanan son dakika olayı adeta kahretti. Evinin bahçesinde arabasını park etmek isteyen sürücü fren yerine gaza bastı ve 7 yaşındaki kızını ezdi. Minik kız çocuğu olay yerinde hayatını kaybetti.
HATAY'DA KAHREDEN OLAY! 7 YAŞINDAKİ KIZINI EZDİ
Kaza, Kırıkhan ilçesi Reşatlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde ailesiyle gezmeden dönen 06 TCU 93 plakalı araç sürücüsü İ.Ö., aracını evinin bahçesine park ederken fren yerine gaza basınca 7 yaşındaki kızı Melisa Ö.'yü ezdi.