Vergi Dairelerinde işlem yapmak isteyen mükelleflerin araştırmaları 2019 Vergi dairesi çalışma saatleri üzerine yoğunlaşıyor. Vergi yükümlülerinin hizmet alacağı daireler ikamet ettikleri adresler üzerinden belirleniyor. Vergi dairesi çalışma saatleri 2019: Vergi dairesi saat kaçta açılıyor, saat kaçta kaçta kapanıyor? sorusuna merak giderek yoğunlaşıyor. Peki Vergi dairesi çalışma saatleri 2019: Vergi dairesi saat kaçta açılıyor, saat kaçta kaçta kapanıyor? tüm detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.
VERGİ DAİRESİ SAAT KAÇTA AÇILIYOR, SAAT KAÇTA KAÇTA KAPANIYOR?
İşte detaylar;