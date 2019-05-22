9 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin Valilik'ten açıklama
Eyüpsultan'da 9 yaşındaki çocuğun ölümünde son dakika gelişmesi. Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre İnşaat alanındaki çukura düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili sorumlular hakkında, yasal işlem başlatıldı.
Giriş Tarihi: 22.5.2019 12:41Güncelleme Tarihi: 22.5.2019 13:19
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, dün saat 18.30'da Eyüpsultan ilçesi İslambey Mahallesi Fulya Sokak'taki bir inşaat alanında açılan kazık direkleri çukuruna düşen 9 yaşındaki Baran Geldi'nin hayatını kaybettiği belirtildi.