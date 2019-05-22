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9 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin 'ten açıklama

Eyüpsultan'da 9 yaşındaki çocuğun ölümünde son dakika gelişmesi. tarafından yapılan açıklamaya göre İnşaat alanındaki çukura düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili sorumlular hakkında, yasal işlem başlatıldı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.5.2019 12:41 Güncelleme Tarihi: 22.5.2019 13:19
9 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin Valilik'ten açıklama

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, dün saat 18.30'da Eyüpsultan ilçesi İslambey Mahallesi Fulya Sokak'taki bir inşaat alanında açılan kazık direkleri çukuruna düşen 9 yaşındaki Baran Geldi'nin hayatını kaybettiği belirtildi.

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9 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin Valilik'ten açıklama
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