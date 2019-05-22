Askerlik şubesi çalışma saatleri ne zaman? 2019 Askerlik şubesi saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor?

Tecil, asker alım, askerlik süresi vb. işlerini halletmek isteyenler 2019 askerlik şubesi çalışma saatlerini öğrenmek istiyor. Vatani görevini yerine getirmek isteyenler askerlik şubesinin mesai saatlerini araştırıyor. Haberimizin devamında askerlik şubesi çalışma günleri ve Askerlik şubesinin açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, öğle arası başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz.

ASKERLİK ŞUBESİ ÇALIŞMA SAATLERİ 2019!

Askerlik şubeleri, 08:30 - 12:00 / 13:00 - 17:00 saatleri arasında mesai yapmaktadır.

ASKERLİK ŞUBESİ HAFTA SONU AÇIK MI?

Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır.

ASKERLİK ŞUBESİNDE NE YAPILIR?

Askerlik Şubesi, Milli Savunma Bakanlığı Asker alma (ASAL) Teşkilatının en küçük birimidir. 1886 yılından itibaren Kolordularda asker alma faaliyetlerini yürütecek riyaset kalemleri ve bunlara bağlı tümen seviyesinde kalemler kurulmuş, bu kalemlere bağlı olarak ülkeye dağılmış askerlik şubeleri kurulmuştur.

1927 yılında Asal Teşkilatının temeli atılmıştır. 1927-1949 yılları arasında Milli Savunma Bakanlığı'na bağlıyken, 1949-1970 yılları arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na, 1970 yılından günümüze kadar ise tekrar Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanmışlardır. Asker alma Dairesi Başkanlığı'na bağlı 20 ilde Askerlik Dairesi Başkanlıkları ve bunlara bağlı 530 adet Askerlik Şubesi Başkanlığı bulunmaktadır. Günümüzde ulaşım, coğrafi ve ekonomik etkenler göz önüne alınarak askerlik şubeleri 5 sınıfa ayrılmış durumdadır. Tüm vatandaşlara hizmet götürülmesi amacıyla hemen hemen her ilçeye kurulmuştur. Askerlik şubelerinin görevleri ise şunlar;

Barışta ve savaşta tüm asker alma faaliyetlerini yürütmek

Emekli askeri personel ve ailelerinin özlük haklarına ilişkin hizmetleri yürütmek

Gazilerin madalya ve sağlık işlemlerini yürütmek

Şehit ve şehit yakınlarına ilişkin faaliyetleri yürütmek

Seferberlik işlemlerini yürütmek

ASKERLİK ŞUBESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Askeralma Dairesi Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı Bakanlıklar Ankara adresinde bulunmaktadır. Askeralma Dairesi Başkanlığı telefon numarası da +90 312 402 61 00'dır.