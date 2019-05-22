Son dakika haber: Erzincan'da korkutan deprem! - Kandilli son depremler

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan son dakika bilgisine göre, merkezi Erzincan'ın Kemah ilçesi Gülbahçe'de saat 09.34'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

KISA SÜRELİ PANİK YAŞANDI

Yerin 5.0 kilometre derinliğinde meydana gelen ve kısa süren deprem ilçe merkezi çevresinde hissedildi. Vatandaşların kısa süreli panik yaşadığı depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi'nin verileri ile son depremlere ilişkin bilgiler şu şekilde;