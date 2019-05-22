Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Son dakika haber: Erzincan'da korkutan deprem! - Kandilli son depremler

Son dakika haber: 'da korkutan ! - Kandilli son depremler

Edinilen son dakika bilgisine göre, 'ın Kemah ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir meydana geldi. Erzincan'da gerçekleşen deprem sonrası herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmazken, kısa süreli panik yaşandı. İşte, verileri ile son depremler...

Giriş Tarihi: 22.5.2019 10:20 Güncelleme Tarihi: 22.5.2019 10:26
Son dakika haber: Erzincan'da korkutan deprem! - Kandilli son depremler

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan son dakika bilgisine göre, merkezi Erzincan'ın Kemah ilçesi Gülbahçe'de saat 09.34'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

KISA SÜRELİ PANİK YAŞANDI

Yerin 5.0 kilometre derinliğinde meydana gelen ve kısa süren deprem ilçe merkezi çevresinde hissedildi. Vatandaşların kısa süreli panik yaşadığı depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi'nin verileri ile son depremlere ilişkin bilgiler şu şekilde;

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haber: Erzincan'da korkutan deprem! - Kandilli son depremler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN