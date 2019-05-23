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Birlikte yapıyorlardı! Yakalanınca gözyaşlarını tutamadı

'da torbacılık yaptıkları iddiasıyla kocasıyla birlikte tutuklanan kadın gözyaşlarını tutamadı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.5.2019 09:25 Güncelleme Tarihi: 23.5.2019 09:30
Birlikte yapıyorlardı! Yakalanınca gözyaşlarını tutamadı

Edinilen bilgiye göre, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'nde uyuşturucu satıldığı ihbarını aldı. Belirlenen adrese baskın düzenleyen polis, evli oldukları belirtilen ancak nikahsız yaşayan Muhammet G. ve Necla A.'yı yakaladı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada ise 5 gram bonzai ve uyuşturucu satışından elde edilen 2 bin 990 liraya el konuldu.

Emniyete götürülen Muhammet G. ve Necla A. sorgularının ardından sağlık kontrollerinin yapılması için Adli Tıp birimine getirildi. Polislerin arasında yürüyen Necla A. ağlayarak yüzünü gizledi.

İşlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Birlikte yapıyorlardı! Yakalanınca gözyaşlarını tutamadı
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