Mübarek Ramazan ayının sonlarına yaklaştığımız şu günlerde oruç ibadetini yerine getiren müslümanlar için cuma namazı da ayrı bir önem teşkil ediyor. cuma namazı ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar arama motoru Google'da yoğun olarak Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekat? gibi soruları araştırıyor. Peki Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekat? tüm detaylarlarla ilgili bilgileri haberimizde bulabilirsiniz...



CUMA NAMAZI NASIL KILINIR? CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazı öncelikle dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere on rekattır. Camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.