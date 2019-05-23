Cuma namazı saat kaçta?İstanbul, Ankara, İzmir İl il cuma namazı saatleri. Diyanet Cuma hutbesi 24 Mayıs

Hayırlı Cumalar. On Bir Ayın Sultanı Ramzan ayının son haftalarına girdiğimiz şu günlerde bir cumaya daha sağlık ve huzurla ulaşmış olmanın mutluluğunu duyuyoruz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da pek çok müslüman cuma namazı ibadetini yerine getirmek için camileri dolduracak. Cuma namazını kaçırmak istemeyenler Cuma namazı saat kaçta? sorusunu yoğun olarak araştırıyor. Peki 24 Mayıs 2019 cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir İl il cuma namazı saatleri ile Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Cuma Hutbesi'ni haberimizde bulabilirsiniz...

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? İSTANBUL, ANKARA, İZMİR VE İL İL CUMA NAMAZI SAATİ!

Haberimizin diğer detaylarından olan Diyanet İşleri Başkanlığı'ının yayımlamış olduğu Cuma Hutbesiyle birlikte 24 Mayıs bugün İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saatleri bilgisine ulaşabilirsiniz.