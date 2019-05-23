Depresyon belirtileri nelerdir? Tedavisi mümkün mü?

Depresyon belirtileri çocukken veya yetişkinken çıkabilir. Bununla birlikte depresyon tedavisi öğrenilmek isteniyor. Psikolojik kaynaklı veya sonradan ortaya çıkan depresyon kişinin ruh sağlığını olumsuz yönde etkiler. Aşağıda belirttiğimiz belirtilerden başka belirtiler de olabilir. Bu belirtilerden bazılarının depresyona girmeden zaman zaman normal olduğunu da unutmayın.

DEPRESYON BELİRTİLERİ

İşte en sık görülen depresyon belirtilerinden bazıları şunlardır:

– Derin üzüntü durumları

– Karanlık ruh halleri

– Değersizlik veya umutsuzluk duyguları

– İştah değişiklikleri

– Uyku değişiklikleri

– Enerji eksikliği

– Konsantre olamamak

– Normal aktiviteleri yerine getirmekte zorluk

– Zevk almak için kullandığınız şeylere ilgi eksikliği

– Arkadaşlardan uzaklaşma

– Ölüm ya da kendine zarar verme düşünceleri ile meşgul olma

Depresyon herkesi farklı şekilde etkiler ve bu semptomların sadece bazılarına sahip olabilirsiniz. Yukarıdaki belirtilerden başka belirtiler de olabilir. Bu belirtilerden bazılarının depresyona girmeden zaman zaman normal olduğunu da unutmayın.

Fakat günlük yaşamınızı etkilemeye başlarlarsa, depresyonun bir sonucu olabilirler.

Pek çok depresyon türü var. Bazı ortak semptomlar görülebilirken, aynı zamanda da bazı temel farklılıkları vardır.

Durumsal depresyon belirtileri ilk olayın üç ayı içinde başlamaya eğilimlidir ve şunları içerebilir:

– Sık ağlama

– Üzüntü ve umutsuzluk

– Kaygı

– İştah değişiklikleri

– Uyumakta zorluk

– Ağrı ve sızılar

– Enerji eksikliği ve yorgunluk

– Konsantre olamamak

– Sosyal geri çekilme

DEPRESYONU ÖNLEMEK İÇİN BAZI ADIMLAR

Depresyonu önlemenin kesin bir yolu yok. Ancak, bu stratejiler yardımcı olabilir.

– Direncinizi ve özgüveninizi artırmak ve de stresi kontrol etmek için adımlar atın.

– Zorlu hava koşullarında size yardımcı olmak için özellikle kriz zamanlarında ailenize ve arkadaşlarınıza ulaşın.

– Depresyonun kötüleşmesini önlemeye yardımcı olmak için sorunun ilk işareti ya da işaretlerinde tedavi olun.

– Semptomların nüksetmesini önlemek için uzun süreli bakım tedavisi almayı düşünün.

DEPRESYON TEDAVİSİ

Depresyon tedavi edilebilir bir ruhsal hastalıktır. İlaçlar ve psikoterapi, depresyonu olan birçok kişi için etkilidir. Öncelikli olarak doktorunuz veya psikiyatrınız semptomları hafifletmek için ilaçlar yazabilir. Bununla birlikte, depresyonu olan birçok kişi bir psikiyatr, psikolog veya diğer ruh sağlığı uzmanından yardım almalıdır. Şiddetli depresyonunuz varsa, hastanede kalmanız gerekebilir veya belirtileriniz iyileşene kadar ayakta tedavi programına katılmanız gerekebilir.

Psikoterapi

Depresyon için psikolojik veya konuşma terapileri bilişsel-davranışçı terapi (CBT), kişilerarası psikoterapi ve problem çözme tedavisini içerir. Hafif depresyon vakalarında, tedavi için ilk seçenek psikoterapilerdir; Orta ve ağır vakalarda diğer tedavilerle birlikte kullanılabilirler.

İlaçlar

Depresyon tedavisinde yaygın olarak kullanılan yöntemlerden bir de ilaç tedavisidir. Antidepresanlar, depresyonu tedavi eden ilaçlardır. Beyninizin ruh halinizi veya stresi kontrol eden bazı kimyasalları kullanma şeklini geliştirmeye yardımcı olabilirler. Belirtilerinizi iyileştiren ve yönetilebilir yan etkileri olan birini bulmadan önce, birkaç farklı antidepresan ilacı denemeniz gerekebilir. Antidepresanların etkileri 2 ila 4 hafta içerisinde görülmeye başlar. Antidepresan almaya başlarsanız, doktorunuza danışmadan bırakmayın. Bazen antidepresan kullanan insanlar kendilerini daha iyi hissettiklerinde ilaçları kendi başlarına almayı bıraktığında tekrar depresyona girebilirler.

Egzersiz ve diğer tedaviler

Aerobik egzersiz, endorfin seviyelerini yükselttiğinden ve ruh haliyle ilgili olan nörotransmiteri norepinefreni uyardığından hafif depresyona yardımcı olabilir.

Beyin stimülasyon terapileri – elektrokonvülsif tedavi dahil – depresyonda da kullanılır. Tekrarlayan transkraniyal manyetik stimülasyon beyne manyetik atımlar gönderir ve majör depresif bozuklukta etkili olabilir.