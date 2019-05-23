e-YDS 2019 sınav tarihi değişti! YDS ne zaman yapılacak 2019? Başvurular ne zaman?

Yabancı dil bilmek günümüzde eğitim, iş ve günlük hayatın vazgeçilmezi olan bir özellik halini aldı. Yabancı dil bilenler pek eğitim ve iş başvuruları sırasında bu konuda kendini kanıtlamak durumunda kalıyor. Bu konuda ülkemizde ÖSYM tarafından yapılan sınavlardan biri olan YDS ise tüm kurumlarda referans olarak alınıyor.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin resmi internet sayfasında dün yaptığı açıklamada 2019 Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın tarihlerinde değişiklik olduğunu duyurdu. YDS 2019 sınavını heyecanla bekleyen vatandaşlar ise yeni sınav tarihini merak ederek yoğun olarak araştırıyor. Peki yeni açıklanan e-YDS 2019 sınav tarihi hangi gün? e – YDS sınav başvuruları ne zaman? e-YDS sınav ve başvuru tarihleriyle ilgili tüm bilgileri özel içeriğimizde bulabilirisniz…

2019 e-YDS SINAVI NE ZAMAN?

İşte detaylar…