Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Giresun’da son 20 günde 3 işçi inşaattan düşerek hayatlarını kaybetti

’da son 20 günde 3 işçi inşaattan düşerek hayatlarını kaybetti

Son 20 günde 'da inşaatlardan düşen 3 kişi hayatını kaybetti! Gedikkaya mahallesi ve Tirebolu ilçesindeki benzer olayların ardından bugün de Kavaklar mahallesinden acı haber geldi. Bir inşaatta çalışan 38 yaşındaki Hüseyin Büyükaydın, inşaatın 4. katında çalışırken dengesini kaybederek yere düştü. Ağır yaralanan Büyükaydın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.5.2019 16:41 Güncelleme Tarihi: 23.5.2019 16:53
Giresun’da son 20 günde 3 işçi inşaattan düşerek hayatlarını kaybetti

Büyükaydın'ın naaşı Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilişkin inceleme başlatıldı. Giresun'da son 20 gün içinde inşaattan düşerek hayatını kaybeden işçi vakasında 3'e yükseldi.

5 Mayıs günü Necip Keskin (65) merkeze bağlı Gedikkaya mahallesinde çalıştığı inşaattan düşerek hayatını kaybetmiş, 15 Mayıs günü ise Tirebolu ilçesinde bir inşaatta çalışan Ramazan Kayar (43) 6. kattan düşerek hayatını kaybetmişti.

Ordu’da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Son olarak da merkez Kavaklar Mahallesi'nde bir inşaatta çalışan Hüseyin Büyükaydın (38) inşaatın 4. katında çalışırken dengesini kaybederek yere düştü. Ağır yaralanan Büyükaydın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Giresun’da son 20 günde 3 işçi inşaattan düşerek hayatlarını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN