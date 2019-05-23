Öğretmen eşini ve kayınvalidesini öldüren katilden şok savunma!

Çelik, ilk duruşmada eşinin sürekli kendisini aşağıladığını ve kendisine hakaret ettiğini belirterek "Müdür yardımcısı olunca değişti" dedi. Çelik, geçen yıl 26 Temmuz'da kendisine boşanma davası açan eşini ve kayınvalidesini tabancayla vurarak öldürmüştü. Olaydan bir süre sonra teslim olan Çelik hakkında eşini haksız tahrik altında kasten öldürme suçundan 24 yıl, kayınvalidesini kasten öldürme suçundan da ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi. Bakırköy 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkan tutuklu sanık Çelik savunmasında özetle şunları söyledi:

"MÜDÜR YARDIMCISI OLUNCA TAVIRLARI DEĞİŞTİ"

* Aynı zamanda teyze kızım da olan eşim öğretmendi. Müdür yardımcısı olunca tavırları değişti. Beni aşağılayıp eğitimimin lise olması nedeniyle beni hor görmeye başladı. Kılık kıyafetim ve arabamın da eski model olmasını bahane ederek 'Bir daha okulun önüne gelme' diyerek beni azarladı. Aramızda soğukluk oluştu.

"YEMEKLERİ BEN YAPIYORDUM"

* Çocuğumuz doğunca yemekleri evde ben yapmaya başladım. Ancak yorgun argın işten eve gelip bazen yemek ve ev işi yapamadığımda Ayşegül bana karşı ağza alınmayacak hakaretlerde bulunuyordu. Hatta bir tartışmamızda eşim "Senin hiçbir şeyine ihtiyacım yok' dedi. Evliliğin devamı konusunda ümidim kalmamıştı.

"GİT 5 YILLIK ÜNİVERSİTE BİTİR ÖYLE GEL"

* Ayşegül'le boşanma kararı aldık. Kendime ayrı ev tuttum. Boşanma davası nedeniyle psikoloğa gittik. Ayşegül boşanmaktan vazgeçti. Daha sonra oğlumuzun doğum günü zamanı pastasını yaptırmak için beni çağırdı gittim. Gittiğimde beni tersledi. 'Git 5 yıllık üniversite bitir öyle karşıma gel' ve 'Ben arkadaşımla buluşacağım' dedi. Yüksek sesle ağza alınmayacak sözler sarf etti. Bu sözler nedeniyle kendimi kaybettim. Ayşegül'ün çığlıklarıyla kendime geldim.

"EŞİMİ VURDUĞUMU SÖYLEYİNCE KAYINVALİDEM BANA SALDIRDI"

* Teslim olma niyetindeydim. Ancak çocukları göreyim dedim ve eve gittim. Kapıyı çocuklar açtı. Oğlum dışarı çıkınca onu kucağıma aldım. Dilim kurumuştu. Su içmek için mutfağa geçtim. Kayınvalidem mutfaktaydı. 'Ne oldu niye geldin' dedi. 'Karakola gidip teslim olacağım' dedim. 'Kızıma ne yaptın' dedi. Vurduğumu ve yaralı olduğunu söyledim. O da bana hakaretlerde bulundu. Bıçakla üzerime gelince istem dışı belimdeki silahı çekip rastgele ateş ettim. İstemeden ikinci bir olay meydana geldi.

BUGÜN NELER OLDU

Müşteki avukatı Handan Satılmışoğlu olayın tasarlanarak işlendiğini belirterek en ağır cezayı almasını talep etti. Satılmışoğlu, Küçükçekmece'de açılmış boşanma davası dosyanın getirtilmesini talep etti. Mahkeme de Küçükçekmece Aile Mahkemesi'nden dosyanın incelenmek için istenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.