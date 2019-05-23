Ölüm tuzağı

İstanbul Eyüpsultan'da bir inşaat alanında kazık direkleri için açılan ve köstebek yuvalarını aratmayan çukurlardan birine düşerek hayatını kaybeden 9 yaşındaki Baran Geldi'nin ölümü yürek dağladı. Anne ve babası ayrı olan küçük Baran'ın bugün İstanbul'da toprağa verileceği belirtildi. Aile, hiçbir önlem almayan inşaat şirketi hakkında şikâyetçi olacaklarını ifade ederken, İstanbul Valiliği olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. İslambey Mahallesi Fulya Sokak'taki bir inşaat alanında önceki gün yaşanan olayda Baran Geldi ve iki arkadaşı, havadan köstebek yuvalarını aratmayan inşaat sahasında oynuyordu. 9 yaşındaki Baran, dengesini kaybederek kazık direkleri için açılan çukurlardan birine düştü.

İstanbul Eyüpsultan'da kuyuya düşen 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

'DÜN KAPATILACAKMIŞ'

5 metre derinliğindeki çukurda çırpınan küçük çocuğun yardımına amcası İhsan Geldi koştu ancak yeğenini çıkarma çabaları sonuçsuz kaldı. İBB İtfaiye, AKUT ve AFAD ekiplerinin yoğun çabaları sonucu 5 saat sonra çukurdan çıkarılan talihsiz çocuk hastanede öldü. Kahreden ölüm haberi üzerine hastanede ve olay yerinde ağıtlar yakan Baran'ın yakınları, önlem almayan inşaat şirketine ateş püskürdü. Dayı Bilal Kaşıkçı, "Müteahhidin hatası bu kazıkları yaparken inşaat alanında önlem almaması. Bu kuyuların kapatılması lazım. 4.5 - 5.5 metre derinliğinde. Kurtaramadık çocuğumuzu. 2 gün önce kazılıyor. Dün kapatılacakmış, kapatılmadı" dedi.



KÖSTEBEK YUVASI GİBİ

Amca İhsan Geldi ise, "İlk koşup gelen benim. Çok uğraştık, denedik çıkaramadık. Hiçbir önlem alınmamış, köstebek yuvası gibi. Bugün bize yarın başkasına. Bu her zaman böyle oluyor. Bunun bir önlemi yok mu? Daracık yerlere inşaat yapıyorlar. İstinat duvarı var burada, bu da yıkılır. Herkesten şikâyetçi olacağım" ifadesini kullandı.



ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Öte yandan olayla ilgili soruşturma açıldığını duyuran İstanbul Valiliği, "Bir inşaat alanında açılan kazık direkleri çukuruna düşen 9 yaşındaki Baran Geldi adlı yavrumuz hayatını kaybetmiştir. Meydana gelen bu üzücü olayın sorumluları hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır" açıklamasını paylaştı. Bu arada olayla ilgili gözaltına alınan müteahhit Emrah Dişçi, adliyeye sevk edildi.



BUGÜN İSTANBUL'DA TOPRAĞA VERİLECEK

9 yaşındaki Baran Geldi'nin ölümüyle sonuçlanan ihmalin ardından dün inşaat alanının çevresi demir kaynaklama çalışmasıyla kapatıldı. Saclarla çevrilen bölgenin havadan çekilen fotoğraflarında ise köstebek yuvasını andıran çukurlar dikkat çekti. Öte yandan talihsiz çocuğun cenazesini Samsun'a göndermeyi düşünen ailesi, dün bu kararından vazgeçti. Aile, Baran'ın bugün Eyüpsultan'da defnedileceğini açıkladı.



Barış SÖZAL - Mustafa KAYA - Yunus Emre KAVAK / SABAH