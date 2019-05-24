13 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı

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Trabzon-Bayburt arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken 10 Mayıs'ta uçuruma düşen Anadolu Ajansı muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın cenazesine ulaşıldı. Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, yaptığı açıklamada, Abdulkadir Nişancı'nın cansız bedeninin AFAD ekipleri ve dalgıçlarca bulunduğunu belirtti. Pehlivan, Nişancı'nın düştüğü yerden 1 kilometre uzaklıkta Bayburt sınırında, Dumlu köyünden akan çayın Soğanlı Deresi ile buluştuğu yerde bulunduğunu ifade etti. Pehlivan, Nişancı'nın cesedinin ekiplerce çıkarıldığını ve ağabeyi tarafından teşhis edildiğini bildirdi.Nişancı'nın cenazesi, olay yerinde savcının yaptığı incelemenin ardından otopsi için Bayburt'a götürüldü.Abdulkadir Nişancı'nın bulunmasında derenin debisinin azaltılması amacıyla gerçekleştirilen su tahliyesinin ve dere yatağının yönünün değiştirilmesinin etkili olduğu kaydedildi. Derenin yüksek debisi nedeniyle aramaların güçlükle ilerlemesi sonucunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından derenin önüne bent kurularak gölet oluşturulmuştu. Gölette biriken su Devlet Su İşleri (DSİ), İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ile İBB İtfaiye ekiplerinin de katıldığı çalışmalarla güçlü motorlar yardımıyla 2 kilometre uzaklıktaki vadiye bırakılmıştı.AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarına katılan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timindeki Astsubay Mustafa Gidergelmez ile Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya, 17 Mayıs'ta, Soğanlı deresinde akıntıya kapılarak şehit olmuştu.