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'dan bilgileri geliyor! 'da üvey amcanın çektiği ahır fotoğrafı ortaya çıktı...

19 gündür kayıp olan 'dan haberleri canlı yayınında ortaya çıkıyor. Ecrin'in babaannesi Hacer Kurnaz, savcılığa ifade veriyor. Hem üvey amca Özkan'ın hem de babaanne Hacer'in kıyafetleri de incelenmek üzere labaratuvara gönderildi. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün ilk kez Ecrin'in annesi Sevcan'ın eski kayınvalidesi Fatma Kurnaz yayına katıldı. Olay aile hakkındaki iddialar akıl alır cinsten değil; Ecrin hakkındaki son dakika haberinin detayları burada...

Giriş Tarihi: 24.5.2019 14:33
Ecrin Kurnaz'dan son dakika bilgileri geliyor! Müge Anlı'da üvey amcanın çektiği ahır fotoğrafı ortaya çıktı...

Hayatını kaybeden Ecrin'in babası olarak bilinen Cengin Bey'in annesi Fatma Hanım; "Sevcan, meğer Deniz'in yatağına giriyormuş, bunları gören küçük kardeşi Özkan da dayısına arayarak durumu haber vermiş. Özkan; telefonu açınca dayı karının koynunda ağabeyim var demiş." ifadelerini kullandı. da bu durumu kabul edip defalarca abisi ile yengesi 'ı uyardığını ifade ederek "adamın evinde yiyorsunuz içiyorsunuz kalıyorsunuz insan dayısının hanımına bu gözle bakar mı sizi dayıma söylerim" dediğini anlattı.

İŞTE SON DAKİKA HABERİNİN AYRINTILARI!

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Ecrin Kurnaz'dan son dakika bilgileri geliyor! Müge Anlı'da üvey amcanın çektiği ahır fotoğrafı ortaya çıktı...
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