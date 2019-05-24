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Hem annesini hem eşini kaybetti, kendisi ağır yaralandı

'nın Elmalı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.5.2019 07:13 Güncelleme Tarihi: 25.5.2019 07:29
Hem annesini hem eşini kaybetti, kendisi ağır yaralandı
Kaza bu akşam saatlerinde Almalı ilçesi Avlan-Karamık mahallesi arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Erdi Özkan idaresindeki 06 KOL 69 plakalı otomobil, kontrolden çıkın dereye uçtu. Kazada araç sürücüsü Erdi Özkan ağır yaralanırken araçta bulunan eşi Satı Özkan (27) ve annesi Satı Özkan(50) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Erdi Özkan kasa yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Antalya'da bir hastaneye sevk edildi. Erdi Özkan'ın durumun ağır olduğu ve yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Kazada hayatını kaybeden Gelin ve Kayın validenin cansız bedeni, olay yerindeki ilk incelemenin ardından Elmalı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Hem annesini hem eşini kaybetti, kendisi ağır yaralandı
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