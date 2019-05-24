Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Hemşire, bıçakladığı doktor eşini hastaneye yetiştirdi

Hemşire, bıçakladığı doktor eşini hastaneye yetiştirdi

'de hemşire Aylin E. (39), evde tartıştığı eşi, ortopedi uzmanı olan doktor eşi Cüneyt E.'yi (47) göğsünden bıçakladı. Aylin E. tarafından otomobille hastaneye götürülen Cüneyt E. tedaviye alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.5.2019 14:25 Güncelleme Tarihi: 24.5.2019 14:26
Hemşire, bıçakladığı doktor eşini hastaneye yetiştirdi

Olay, saat 08.00 sıralarında, Merkezefendi ilçesi Şemikler Mahallesi'nde meydana geldi. Özel bir hastanede ortopedi ve travmatoloji uzmanı olan Dr. Cüneyt E. ile Tavas Devlet Hastanesi'nde görev yapan hemşire eşi Aylin E. arasında tartışma çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma sırasında Aylin E., 2 çocuğunun babası, eşi Cüneyt E.'yi göğsünden bıçakladı.

SORGUSU SÜRÜYOR

Olayın ardından Aylin E., yaralı eşini otomobile bindirip, Servergazi Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tek bıçak darbesiyle yaralanan Cüneyt E.'nin yapılan müdahaleyle hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi. Polis tarafından gözaltına alınan Aylin E.'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Oğlunu elektrikli süpürge sapıyla döverek öldüren babanın müebbet hapsi istendi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hemşire, bıçakladığı doktor eşini hastaneye yetiştirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN