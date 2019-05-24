Meyve bahçeleri kadınlara emanet

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'da İŞKUR'la imzalanan protokol kapsamında Bağcılar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde istihdam edilmek üzere 17 kadın işe başladı. Geçici hizmet kadrosuna alınan kadınlar, belediyeye ait hizmet alanlarında 6 ay boyunca çalışacak. Kadınlar çapa yapıp ağaç sulayıp meyve yetiştirecek. 3 çocuk annesi Rabiya Kılıç(42) "Çocukken köyde bu işleri yaparak büyüdüm. Benim için çok kolay ve eğlenceli. Çalışarak hem dinleniyorum hem para kazanıyorum. İş dışında buralara gelip geziyorum" dedi.2 çocuk annesi Aslı Altıntop(42) "Buraya iş gözüyle bakmıyorum. Burası adeta benim evim ağaçlar da çocuklarım gibi oldu" diye konuştu. 3 çocuk sahibi Ayşe Arslan(36) ise şunları söyledi:Evde oturmaktansa burada çalışarak evimin ekonomisine katkıda bulunuyorum. İşimi severek yaptığım için de yorulmuyorum.