Nemrut Dağı ünlüleri ağırladı

BUGÜN NELER OLDU

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, iç turizmi canlandırmak amacıyla başlatılan "Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz" projesi kapsamında, Adıyaman'ın yetiştirdiği sanatçılar Latif Doğan, Ezgi Mola ve Ferman Toprak başta olmak üzere yaklaşık 40 ünlü ile kente gelerek, Nemrut Dağı'na çıktı. Dünyanın 8'inci harikası olarak tanımlanan, eşsiz güzelliğe sahip 2 bin 206 metre yüksekliği Nemrut Dağı'nı ünlülerle gezerek heykelleri inceleyen Pervin Ersoy, herkesin Adıyaman'ı ve Nemrut Dağı'nı görmeye çağırdı. Grup daha sonra Nemrut Dağı'nın batı terasına geçerek burada Adıyaman Filarmoni Orkestrası tarafından çalınan müzik eşliğinde gün batımını izledi. Ünlü Oyuncu Ezgi Mola "Büyüleyici bir güzellik, hepiniz ölmeden önce buraları görün" dedi.