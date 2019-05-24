Son Dakika: Karısıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği yat kaptanını trafikte takip edip öldürdü!

Muğla'da yaşanan olayda avcılık yapan ve bir balık çiftliğinde çalışarak geçimini sağlayan 2 çocuk babası Çoşkun Karadağ, eşiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü yat kaptanı Özkan Kuzkun'u aracıyla takip etmeye başladı, daha sonra aracı sollayıp önünü kesti ve olanlar oldu. Çoşkun Karadağ, karısıyla ilişkisisi olduğunu düşündüğü Özkan Kuzkun'u av tüfeğiyle vurdu! Vurulan Özkan Kuzkun'un da amcasının kızıyla evli olduğu ve bir çocuğunun olduğu ortaya çıktı; işte son dakika haberinin anbean detayları...