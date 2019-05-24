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: Karısıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği yat kaptanını trafikte takip edip öldürdü!

Günün dikkat çeken haberi 'dan geldi! Aldatıldığını öğrenen adam eşiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü yat kaptanına kabusu yaşattı. Bir balık çiftliğinde çalışan Çoşkun Karadağ isimli vatandaş aynı zamanda avcılıkla da uğraşıyordu. 2 çocuğunun annesinin bir yat kaptanıyla ilişkisi olduğunun bilgisini alan Çoşkun Karadağ, trafikte önünü kestiği yat kaptanını av tüfeğiyle öldürdü! İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 24.5.2019 09:49
Son Dakika: Karısıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği yat kaptanını trafikte takip edip öldürdü!

'da yaşanan olayda avcılık yapan ve bir balık çiftliğinde çalışarak geçimini sağlayan 2 çocuk babası Çoşkun Karadağ, eşiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü yat kaptanı 'u aracıyla takip etmeye başladı, daha sonra aracı sollayıp önünü kesti ve olanlar oldu. Çoşkun Karadağ, karısıyla ilişkisisi olduğunu düşündüğü Özkan Kuzkun'u av tüfeğiyle vurdu! Vurulan Özkan Kuzkun'un da amcasının kızıyla evli olduğu ve bir çocuğunun olduğu ortaya çıktı; işte haberinin anbean detayları...

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Son Dakika: Karısıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği yat kaptanını trafikte takip edip öldürdü!
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