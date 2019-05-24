Yat kaptanına trafikte infaz

Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan ve bir balık çiftliğinde çalışan Coşkun Karadağ, 2 çocuğunun annesi olan eşinin, yat kaptanlığı yapan ve amcasının kızıyla evli olan, bir çocuk babası Özkan Kuzkun ile ilişkisi olduğundan şüphelenmeye başladı. Eşinin kendisini aldattığına inanan Coşkun Karadağ, bu durumdan sorumlu tuttuğu Özkan Kuzkun'u öldürmeye karar verdi. Aynı zamanda avcılıkta yapan Coşkun Karadağ, önceki gün akşam saatlerinde, tüfeğini de aracının bagajına koyup, Özkan Kuzkun'un otomobilini takip etmeye başladı. Saat 19.30 sıralarında da Akkent Mahallesindeki Erdal Çerçi Caddesinde, Özkan Kuzkun'un aracı sollayıp önünü kesti.



ÖNÜNÜ KESİP VURDU

Araçtan inen Coşkun Karadağ, Özkan Kuzgun ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından aracındaki av tüfeği- ni alan Coşkun Karadağ, 2 el ateş ettiği Özkan Kuzkun'u göğsünden ve bacağından vurdu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları Özkan Kuzkun'u, ambulansla hemen 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.



GÖZALTINA ALINDI

Ancak ağır yaralı olan 46 yaşındaki Kuzgun, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Bu arada olay yerinde bekleyen Coşkun Karadağ, polis tarafından gözaltına alındı. Karadağ'ın ilk ifadesinde, Özkan Kuzkun'u eşiyle ilişkisi olduğu için vurduğunu söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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