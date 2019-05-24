Ramazan ayının popüler Cuma mesajları yayınlandı! Resimli Cuma ve Hayırlı Cumalar mesajları burada

Cuma mesajları konusunda arama motoru Google'da araştırma yapanların aradığı en güzel 2019 cuma mesajları görselleri, cuma sözleri her zaman olduğu gibi bu hafta da sabah.com.tr'de. Bugün dualarımızda Afrin'de Güneydoğu'da terörle mücadele eden kahraman askerlerimizi, 15 Temmuz hain kalkışmasında hürriyetimizi, vatanımızı ve bayrağımızı savunan kahraman gazi ve şehitlerimizi de unutmamalıyız. Hayırlı Cumalar başlığı altında en güzel resimli cuma mesajlarını Whatsapp, Instagram, Facebook, Twitter veya SMS yoluyla sevdiklerinize iletebilirsiniz...

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2019

Bu sabah saatlerinden itibaren sevdiklerine 'hayırlı cumalar' dileklerini iletmek isteyen kişiler cuma mesajı araştırmalarına başladı.

İşte 2019 en güzel cuma mesajları;