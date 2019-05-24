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Ramazan ayının popüler yayınlandı! Resimli Cuma ve mesajları burada

Bu mübarek günde en güzel resimli ile sizde uzaklarda yaşayan dostlarınızı, aile fertlerinizi, yakınlarınızı hatırlayın. ! 11 ayın sultanı mübarek Ramazan günü özel olarak hazırladığımız 24 Mayıs Cuma mesajları ile tüm dostlarınıza en anlamlı en yeni seslenebilirsiniz. Bugün Ramazan'ın da bereketiyle camiler dolacak, eller semaya yükselecek. Ramazan ayının 19. gününde Cuma gününe kavuşmanın mutluluğunu ve nurunu yaşıyoruz, herkese hayırlı cumalar! İşte en anlamlı kısa ve uzun cuma mesajları..

Giriş Tarihi: 24.5.2019 10:14 Güncelleme Tarihi: 24.5.2019 10:15
Ramazan ayının popüler Cuma mesajları yayınlandı! Resimli Cuma ve Hayırlı Cumalar mesajları burada

konusunda arama motoru Google'da araştırma yapanların aradığı en güzel 2019 cuma mesajları görselleri, cuma sözleri her zaman olduğu gibi bu hafta da sabah.com.tr'de. Bugün dualarımızda Afrin'de Güneydoğu'da terörle mücadele eden kahraman askerlerimizi, 15 Temmuz hain kalkışmasında hürriyetimizi, vatanımızı ve bayrağımızı savunan kahraman gazi ve şehitlerimizi de unutmamalıyız. başlığı altında en güzel resimli cuma mesajlarını Whatsapp, Instagram, Facebook, Twitter veya SMS yoluyla sevdiklerinize iletebilirsiniz...

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2019

Bu sabah saatlerinden itibaren sevdiklerine 'hayırlı cumalar' dileklerini iletmek isteyen kişiler cuma mesajı araştırmalarına başladı.

İşte 2019 en güzel cuma mesajları;

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Ramazan ayının popüler Cuma mesajları yayınlandı! Resimli Cuma ve Hayırlı Cumalar mesajları burada
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