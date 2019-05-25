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'da dehşeti! Pitbull'un saldırdığı kedi ağır yaralandı

'ın Efeler ilçesinde sahibi tarafından gezintiye çıkarılan cinsi köpek, bir anda saldırdığı sokak kedisini ısırıp sağa sola salladı. Vatandaşın yoğun çabasına hatta sopalarla vurmasına rağmen kediyi bırakmayan köpek, bir süre sonra hayvanı kendiliğinden saldı. Pitbull sahibi tepki görürken, ağır yaralı kedi tedaviye alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.5.2019 10:08 Güncelleme Tarihi: 25.5.2019 10:13
Aydın'da pitbull dehşeti! Pitbull'un saldırdığı kedi ağır yaralandı

Olay, dün saat 22.30 sıralarında, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu bulvar üzerinde sahibi tarafından, tasması olan ancak ağızlık takılmadan gezintiye çıkarılan pitbull cinsi köpek, sokak kedisine saldırdı.

VATANDAŞLAR SOPAYLA MÜDAHALE ETMEYE ÇALIŞTI

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, kediyi kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Isırdığı kediyi sağa- sola çarpan köpeğe kediyi bıraktıramayan vatandaşlar, sopalarla vurdu. Köpek sahibinin de çabaları sonuçsuz kaldı.

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Pitbull bir süre sonra, kediyi bıraktı. Vatandaşların tepki gösterdiği hayvanın sahibi ise köpeğiyle olay yerinden uzaklaştı. Konudan haberdar olunca olay yerine gelen Aydın Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Şenay Tekinbaş, tedavisi için kediyi götürdü. Durumu ağır olan kedinin tedavisinin sürdüğü belirtildi. Yaşanan olay ise bazı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülenerek, sosyal medyadan paylaşıldı. Dernek Başkanı Şenay Tekinbaş da bu görüntüleri paylaşıp, köpeğin sahibinin bulunması için emniyete şikayetçi olacağını söyleyip, tepkisini dile getirdi.

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Aydın'da pitbull dehşeti! Pitbull'un saldırdığı kedi ağır yaralandı
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