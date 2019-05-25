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etmek isteyen genç kıza "Yapma" diye yalvardı!

'da hareketli dakikalar... Antalya'da, etmek için falezlere çıkan lise öğrencisi H.C. (17), polis ekiplerinin çabasıyla eyleminden vazgeçti.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.5.2019 11:53 Güncelleme Tarihi: 25.5.2019 11:55
İntihar etmek isteyen genç kıza Yapma diye yalvardı!

Olay, saat 19.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi'ndeki Yavuz Özcan Parkı'nda meydana geldi. Okul çıkışı arkadaşıyla birlikte park giden lise öğrencisi H.C., burada falezlere çıkıp intihara kalkıştı. Arkadaşının 'yapma' sesini duyan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Gelen polis ekibi, falezlerde bekleyen H.C. ve onu ikna etmeye çalışan arkadaşına seslenerek dikkatlerini çekmeye çalıştı. Bu sırada ayağa kalkan H.C., uçurumun kenarına doğru yürümeye başladı. Genç kızın yanına giden polisler, bir süre konuştukları H.C.'yi ikna etmeyi başardı. Çıkarıldığı parkta oturup, bir süre gözyaşı döken H.C., ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

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İntihar etmek isteyen genç kıza "Yapma" diye yalvardı!
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