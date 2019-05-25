Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Konya'da uyuşturucu ticaretine 8 gözaltı

'da ticaretine 8 gözaltı

'da ticareti yapanlara yönelik operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.5.2019 09:42
Konya'da uyuşturucu ticaretine 8 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki farklı noktalarda uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen kişilerin araç ve üzerinde arama yaptı. Narkotik köpeği 'Oscar'ın da katıldığı aramalarda 5 bin 680 ecstasy hap, satışa hazır 17 paket halinde 6, 8 gram eroin, 167 gram toz esrar ve 650 adet captagon hap ele geçirildi. Opersyonlarda R.T., A.N., M.K. ve Suriye uyruklu T.A., A.E., A.E.H., A.E. ve M.R.E.M yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Konya'da uyuşturucu ticaretine 8 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN