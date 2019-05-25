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Son dakika haberi: hakkında bakanlıktan flaş karar!

Son dakika haberine göre ili Yapraklı ilçesindeki bir ilkokulda, İstiklal Marşı töreninde kürsüye çıkardığı öğrencileri,çevredeki öğretmen ve öğrencilerin gözleri önünde döven okul müdürü son tarafından görevden alındı. Dayakçı okul müdürü hakkında bakanlıkça soruşturma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 26.5.2019 00:04 Güncelleme Tarihi: 26.5.2019 00:04
Son dakika haberi: Dayakçı müdür hakkında bakanlıktan flaş karar!

Alınan son dakika haberine göre Çankırı ili Yapraklı ilçesi Yukarıöz İlkokulu'nda 8 mart tarihinde meydan gelen olayda okul müdürü Ö.Ü cuma günü okul bitiminde İstiklal Marşı töreninde kürsüye çıkardığı öğrencileri herkesin gözü önünde dövdü. Tören sırasında buluna bir öğrencinin cep telefonuyla kayıt altına aldığı olayın görüntülerinde okul müdürü Ö.Ü'nün bir öğrenciyi kulaklarından tutup havaya kaldırdığı diğer 2 öğrenciyi ise tokatladığı görülüyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki toplarken, görüntüleri inceleyen Milli Eğitim Bakanlığı son dakika açıklamasıyla o müdürün görevden alındığını bildirdi.

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Son dakika haberi: Dayakçı müdür hakkında bakanlıktan flaş karar!
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