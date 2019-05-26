Film gibi hırsızlık: Çalıştıkları bankayı soydular

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İstanbul Kadıköy'de özel bir bankanın kasası geçtiğimiz aylarda birkaç çalışan tarafından işbirliği yapılarak soyuldu. Kasadan 158 bin 330 euro, 110 bin dolar, bin 570 İngiliz sterlini tutarındaki parayı zimmetlerine geçirdikleri tespit edilen banka çalışanlarının güvenlik kamerası görüntülerini de devre dışı bıraktıkları anlaşıldı. Çalışanlardan birisinin anahtarı kasıtlı olarak masanınüstünde unutmuş gibi yaptığı, diğerinin ise anahtarı alıp paraları sırt çantasına doldurarak bankadan çıktığı belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca düzenlenen iddianamede, şüphelilerin kasayı soyma planları ve süreç detaylıca anlatıldı. İddianamede, özel bankanın şubesinde ana kasa sorumlusu ve görevlisi S.C. ve J.K., bireysel müşteri temsilcisi G.A. ve sekiz yıldır güvenlik görevlisi olarak çalışan T.Y. şüpheliler arasında yer aldı. 15 Ekim 2018 Cuma günü saat 17:57-18:25 arasında gerçekleşen hırsızlık olayıyla ilgili şüpheliler T. Y., G. A., J. K. ve S. C. zimmet suçundan ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.